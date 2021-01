L’Inter sarebbe vicina al passaggio di proprietà da Suning al fondo BC Partners: possibile rivoluzione con un doppio obiettivo in Serie A

L’Inter continua ad inseguire l’obiettivo scudetto in questo stagione di Serie A. La squadra è attualmente seconda in classifica in campionato a -4 dai cugini rivali del Milan. Nel frattempo, sembra sempre più probabile il passaggio di proprietà da Suning al fondo BC Partners, che starebbe pensando a mettere in atto, in sede di calciomercato, una vera e propria rivoluzione tecnica.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, emergenza in difesa | Un ex Inter per Pirlo!

Calciomercato Inter, BC partners cambia Conte con De Zerbi: sfida con la Juve per Locatelli

Con l’ormai probabile cambio di società, in casa Inter potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione tecnica. In particolare, Conte, già in rottura con l’attuale dirigenza, è possibile saluti. Il fondo BC Partners, inoltre, avvierebbe il restyling puntando su qualche giovane in più. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per questo motivo, potrebbero pensare all’allenatore del Sassuolo De Zerbi per l’eventuale cambio in panchina. Il bresciano sta facendo grandi cose in terra emiliana e sa valorizzare i prospetti. Il primo colpo, inoltre, potrebbe arrivare proprio dai neroverdi: si tratta del centrocampista Locatelli, giocatore a cui è molto legato il tecnico ex Benevento.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto al top player | 80 milioni!

L’ex Milan, però, piace anche alla Juventus e ha una valutazione di mercato sui 35-40 milioni di euro. Si attendono novità a breve, con una possibile rivoluzione futura per l’Inter.

E.T.