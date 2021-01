Conte ha commentato il prossimo scontro con la Juve e le condizioni di Hakimi al termine del match con la Fiorentina

L’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia dopo la vittoria nel match contro la Fiorentina. Al termine dell’incontro, il tecnico Conte ha rilasciato delle dichiarazioni soffermandosi, in particolare, sulle condizione fisiche di Hakimi e sul prossimo match di campionato contro la Juventus (in programma domenica 17 gennaio).

Inter, le parole di Conte al termine del match con la Fiorentina

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria nel match contro la Fiorentina. Di seguito uno stralcio delle parole del tecnico: “Sicuramente abbiamo meritato la qualificazione, che poteva arrivare anche al 90′. Però va bene così: i ragazzi hanno giocato per 120′ con un buon ritmo, una buona intensità ed organizzazione. Sono contento per quei giocatori che, come Kolarov e Ranocchia, non giocavano da diverso tempo”.

L’allenatore si è poi soffermato sui cambi e ha parlato anche di Hakimi: “Ho scelto la migliore formazione possibile, in base ai segnali dall’infermeria e alla stanchezza. De Vrij, Brozovic, Bastoni e Barella venivano da un tour de force importante. Lukaku aveva lavorato a parte dopo la Roma e Hakimi ieri aveva la febbre. Sono contento, questo è un gruppo di ragazzi dove sono tutti coinvolti per l’obiettivo”.

Infine, un commento sul prossimo derby d’Italia con la Juventus: “Ci sarà tempo per recuperare, la partita con la Juventus misurerà le nostre ambizioni e quanto, in un anno e mezzo, abbiamo ridotto il gap sul campo con i fatti. Ora cerchiamo di recuperare energie e preparare il match al meglio”. Chiaro segnale del tecnico, che ha fiducia nel gruppo e carica i suoi ragazzi in vista della prossima cruciale sfida.

E.T.