Il Milan lavora per rinforzare la rosa già a gennaio e studia nuovi colpi: occasione di calciomercato dal Bayern Monaco

È stata una prima parte di stagione più che positiva per il Milan, che un po’ a sorpresa si ritrova al primo posto in classifica rispetto ai pronostici iniziali e ora non vuole più mollare la vetta della Serie A. Sono passate ormai 17 giornate e i valori sembrano essere ormai stabiliti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto al top player | 80 milioni!

A inseguire i rossoneri c’è l‘Inter prima di tutto, che ora dista tre punti dopo il pareggio per 2-2 ottenuto all’Olimpico contro la Roma. La Juventus invece si sta rialzando nelle ultime giornate ma ha ancora sette punti di distacco dal primo posto, anche se deve ancora giocare la sfida con il Napoli che potrebbe ridurre il gap.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, via libera alla cessione | Oltre 100 milioni!

Calciomercato Milan, Roca non trova spazio nel Bayern Monaco: nuova idea per i rossoneri

Il grande avvio dei rossoneri sta portando la società ad ambire sempre a traguardi più importanti e potrebbero esserci nuovi colpi di calciomercato già a gennaio. In questo modo si garantirebbe a Stefano Pioli una rosa ancor più completa in modo da avere maggiori alternative visto che si gioca ogni tre giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva il giovane talento | I dettagli

Nel mirino dei rossoneri potrebbe esserci Marc Roca del Bayern Monaco. Il centrocampista classe 1996 sta trovando poco spazio e per questo si parla già di addio. Il Milan si era interessato già in passato e ora è a caccia di un centrocampista (anche se in pole c’è Meite). La società potrebbe chiedere Roca in prestito per sei mesi fino a giugno.

I discorsi su eventuale riscatto o acquisto a titolo definitivo sarebbero poi rimandati direttamente alla prossima estate.