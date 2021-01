Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare ad un’alternativa di Zlatan Ibrahimovic



Non si ferma la ricerca del Milan per quanto riguarda un vice Ibrahimovic. Tanti i profili che sono stati monitorati negli ultimi giorni dalla società rossonera, pronta ad essere protagonista anche nella seconda parte di stagione tra campionato ed Europa League.

Calciomercato Milan, Pavoletti nel mirino come vice Ibra

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” il Milan avrebbe messo nel mirino l’esperto centravanti del Cagliari, ex Napoli e Genoa, Leonardo Pavoletti. Per l’attaccante livornese potrebbe essere una nuova occasione per una big di Serie A.

Il suo contratto con il club sardo scadrà nel giugno 2022 e così il suo agente Giovanni Branchini starebbe pensando alla cessione del suo assistito: l’idea suggestiva potrebbe arrivare proprio in casa Milan. Dopo tanti mesi ai box per un grave infortunio al ginocchio, lo stesso Pavoletti è tornato a segnare in massima serie come ci ha abituato da tanti anni: un gol e due assist vincenti in 591 minuti collezionati complessivamente sotto la gestione di Di Francesco.

Un colpo importante soltanto per dare maggiori alternative a Stefano Pioli in caso di forfait di Zlatan Ibrahimovic, sempre alle prese con acciacchi fisici vista la nono giovanissima età.