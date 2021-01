Calciomercato Juventus, colpo Yusuf Demir | Le cifre

La Juventus è molto vicina a piazzare il colpo Yusuf Demir, giovane attaccante in forza al Rapid Vienna. I dettagli

La Juventus ha intenzione di mandare avanti il processo di ringiovanimento della rosa. Andrea Pirlo è stato ingaggiato anche per questo e il ds Paratici già in estate gli aveva messo a disposizione alcuni giovani che hanno sostituito i senatori storici. L’allenatore bianconero ha poi lanciato diversi calciatori dell’Under 23 in prima squadra. Ma non è finita qui. La dirigenza è al lavoro sul mercato per garantire altri talenti in grado di affermarsi, magari nel prossimo futuro, con la maglia della Juve.

Juventus, colpo Yusuf Demir dal Rapid Vienna

Secondo quanto riferito da ‘The Guardian‘, Yusuf Demir è nel mirino della Juventus. Attaccante classe 2003 del Rapid Vienna, in passato è stato seguito anche dal Real Madrid e dal Salisburgo. L’affare sembra vicino alla conclusione, con la Juve che verserà nelle casse del club austriaco circa 10 milioni di euro bonus inclusi.

Il quotidiano inglese lo ha inserito nella lista dei migliori giovani Under 18 del mondo. E’ tra l’altro Yusuf Demir il marcatore più giovane dell’Europa League, quando segnò contro il Dundalk nel 4-3 finale. Un blitz della Juventus avrebbe sbaragliato la concorrenza, molto agguerrita dopo la Mercedes Junior Cup.