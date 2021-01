La Juventus continua a lavorare sul calciomercato ma c’è il rischio beffa per l’obiettivo Locatelli: spunta il Manchester City

È stata una prima metà di stagione particolare per la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi alternando prestazioni importanti a gare poco brillanti e deludenti. In questo 2021 però la compagine allenata da Andrea Pirlo sembra essere ripartita con un piglio diverso viste le tre vittorie consecutive, che fino a questo momento non erano mai arrivate in campionato.

Per risalire però c’è bisogno di continuare in questo modo e non sono più commessi errori. I bianconeri infatti distano ancora sette punti dal Milan, anche se c’è una gara in più da giocare, pertanto per ridurre lo svantaggio serve un filotto di vittorie notevole.

Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Locatelli: su di lui anche il Manchester City

Mentre la squadra è concentrata sul campo perché vuole rialzarsi al più presto in classifica, la società lavora per il futuro e studia nuovi colpi per rinforzare la rosa. Nel mirino dei bianconeri c’è ormai da diversi mesi Manuel Locatelli, che sta facendo benissimo a Sassuolo e sta dimostrando di essere un elemento di qualità.

La Juventus però non sembrerebbe essere l’unica big interessata. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, sul centrocampista italiano si sarebbe fiondato anche il Manchester City di Pep Guardiola. Locatelli potrebbe avere un valore di quasi 35 milioni di euro.

Il classe 1998 ha collezionato 16 presenze in questo avvio di stagione e ha siglato anche due reti e un assist.