Il Borussia Dortmund ha perso per un bruttissimo infortunio Axel Witsel. L’erede potrebbe arrivare dalla Juventus

La Juventus di Andrea Pirlo va ancora a caccia della quadratura del cerchio per quanto concerne soprattutto il centrocampo dove si sono alternati diversi interpreti a caccia di continuità. Tra questi anche Adrien Rabiot, chiamato al riscatto dopo una prima annata bianconera piuttosto complessa. Il centrocampista francese arrivato a parametro zero dal PSG ha raccolto fin qui un gol in 18 apparizioni stagionali tra coppa e campionato senza offrire comunque un rendimento in linea con quelle che erano le aspettative dello scorso anno. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, arriva il giovane talento | I dettagli

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, bomba de Ligt | Soldi e doppio colpo

Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino del Borussia: l’erede di Witsel

La Juventus effettua quindi le doverose valutazioni sul centrocampista transalpino che in Premier League piace sempre all’Everton di Ancelotti accostato in diverse circostanze. Una nuova ipotesi potrebbe arrivare però dalla Germania dove il Borussia Dortmund è chiamato a sopperire al bruttissimo infortunio di Axel Witsel che ha riportato la rottura del tendine d’Achille con conseguente lunghissimo stop.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, via libera alla cessione | Oltre 100 milioni!

Per sostituirlo i tedeschi potrebbero pensare proprio a Rabiot approfittando magari dei rapporti già consolidati lo scorso anno con l’affare che proprio a centrocampo portò Emre Can dalla Juve al Dortmund. Gli ostacoli principali sono di natura economica con i bianconeri che valutano il francese non meno di 25/30 milioni di euro. A complicare ulteriormente le cose c’è inoltre l’alto ingaggio dell’ex PSG che però per caratteristiche sarebbe perfetto per andare a completare la mediana del BVB.