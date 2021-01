Le ultime di calciomercato ipotizzano un possibile addio alla Juventus di Matthijs de Ligt. Mino Raiola si starebbe muovendo per piazzarlo al top club

I prossimi mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Matthijs de Ligt alla Juventus. Già perché indiscrezioni di calciomercato ipotizzano per l’olandese un futuro nel club più famoso al mondo, in quello dove tutti i calciatori vorrebbero andare: il Real Madrid. Le ‘Merengues’ sono alle prese con il ‘caso’ Sergio Ramos: il capitano è ancora in scadenza e gli ultimi rumores provenienti dalla Spagna danno la trattativa per il rinnovo del tutto ferma, con Florentino Perez pronto però a interrompete definitivamente le discussioni considerate le alte pretese – sui 13-15 milioni netti per due anni, la proposta economica è invece inferiore e per una sola stagione – del quasi 35enne di Camas, il cui futuro potrebbe essere al Paris Saint-Germain oppure al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘scippo’ in Serie A | Intesa con Mendes

Calciomercato Juventus, de Ligt-Real: sul tavolo soldi e Isco. L’erede dalla Germania

Restando in argomento difesa, il Real si è avvicinato sempre di più ad Alaba, in scadenza col Bayern, ma è chiaro che l’austriaco non potrà eventualmente essere l’erede di Sergio Ramos. In tal senso si starebbe invece muovendo Mino Raiola, in eccellenti rapporti con il presidente dei ‘Blanços’: ad egli avrebbe appunto offerto il numero 4 bianconero, il secondo più pagato della rosa (12 milioni coi bonus) ora nelle mani di Andrea Pirlo. Il classe ’99 ex capitano dell’Ajax, adesso out causa Covid-19, è molto stimato da Perez che al collega Agnelli potrebbe offrire sui 60 milioni più una contropartita molto gradita, lo spagnolo Isco ai margini del progetto di Zidane, il quale ovviamente spinge affinché Ramos rinnovi. Per restare aggiornato con le ultime news di mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attaccante più lontano | Annunciata la permanenza

Per quanto riguarda il post de Ligt, Paratici e soci potrebbe optare per il 22enne francese Dayot Upamecano del Lipsia, un ‘colosso’ dalle prospettive importanti che naturalmente piace a mezza Europa. Il club della Red Bull può volere non meno di 50 milioni.

A.R.