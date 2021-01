Il Chelsea non sta andando bene in Premier League e pensa a sostituire Lampard: tra i vari nomi sulla lista anche quello di Allegri

Il Chelsea non sta attraversando un buon momento in questa prima parte di stagione in Premier League. La squadra, guidata dall’ex leggenda del club Lampard, si trova al nono posto in classifica a quota 26 punti dopo 17 giornate di campionato. Perciò, la società starebbe pensando di sostituire il tecnico inglese e tra i papabili nomi ci sarebbe anche la conferma di un grande ex della Serie A.

Calciomercato, il Chelsea pensa anche ad Allegri per sostituire Lampard

Movimenti di calciomercato dall’estero. Il Chelsea è scontento del cammino svolto fino ad ora in stagione dalla squadra e pensa a un cambio in panchina per migliorare la situazione. Secondo quanto riferisce il giornalista del quotidiano tedesco ‘Bild’ Christian Falk sul proprio profilo Twitter, ci sarebbero vari nomi sulla lista della società.

TRUE: On the manager-shortlist of @ChelseaFC besides Thomas @TTuchelofficial, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers and Ralph Hasenhüttl: candidate is also Julian Nagelsmann @DieRotenBullen @SPORTBILD @AxelHesse1 — Christian Falk (@cfbayern) January 13, 2021

Confermata l’opzione Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus senza squadra dal 2019. Oltre al toscano, si aggiungono ai possibili candidati anche Thomas Tuchel, ex PSG, Brendan Rodgers, tecnico del Leicester City, Ralph Hasenhuttl, attualmente sulla panchina del Southampton e Julian Nagelsmann, in forza al Lipsia.

Pensiero sempre più concreto, quindi, quello del cambio in panchina nella mente dei dirigenti dei ‘Blues’, ma vedremo se subito o direttamente la prossima estate. Si attendono eventuali novità a breve, con Allegri che potrebbe aver trovato in Premier League la sua prossima destinazione.

