La Juventus è concentrata su questa stagione per proseguire al meglio il percorso in Serie A e, soprattutto, in Champions League, vero obiettivo dei bianconeri. Ma la società non perde di vista temi riguardanti il calciomercato, anche in ottica futura. In particolare, starebbe pensando ad un grande acquisto in attacco per la prossima estate proveniente dalla Premier League.

Novità dal mercato estero. Secondo quanto riferisce ‘The Sun’, su Aguero, attaccante del Manchester City in scadenza a giugno 2021, avrebbero puntato il mirino due top club europei: si tratta di Barcellona e PSG.

Se non dovesse rinnovare il contratto con gli inglesi, all’argentino potrebbe pensare anche la Juventus per giugno a titolo gratuito. Il 32enne è possibile arrivi come punta di scorta, a prescindere dalla permanenza o meno di Dybala.

La dirigenza bianconera potrebbe, inoltre, offrire al centravanti un accordo biennale da 7/8 milioni di euro a stagione. Situazione da monitorare, con la Juventus che pensa anche alla prossima stagione e studia importanti colpi di mercato.

