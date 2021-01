L’Inter prosegue nella ricerca di un possibile vice Lukaku: proposta clamorosa, spunta l’ex milanista

In casa Inter l’attenzione è tutta per la sfida di Coppa Italia, di scena oggi alle 15 con la Fiorentina. Dal campo al calciomercato, la dirigenza nerazzurra è vigile per quella che potrebbe essere una clamorosa operazione, in entrata, che riguarda un ex giocatore del Milan: c’è la proposta a Marotta.

Calciomercato Inter, vice Lukaku: offerto l’ex Milan

Secondo quanto riporta ‘Elgoldigital’, potrebbe arrivare un importante avvicendamento nell’attacco del Villarreal, già a gennaio. Il club spagnolo ha tutta l’intenzione di puntare sull’ex punta della Reggina, Christian Stuani. Per far posto al 34enne attaccante uruguagio, la dirigenza del Villarreal avrebbe intenzione di scaricare Carlos Bacca.

Scarsa la fiducia nei confronti del colombiano, in scadenza nel giugno 2022, nonostante l’infortunio che sta tenendo fuori da tempo Paco Alcacer. Per Bacca potrebbe riaprirsi una pista per il clamoroso ritorno in Serie A. L’ex Milan sarebbe stato offerto all’Inter che cerca da tempo un innesto in attacco che possa sostituire, all’occorrenza, Lukaku.

Un’intrigante idea con l’ex rossonero che, in stagione, è andato a segno 4 volte con 2 assist in 15 presenze, come possibile pedina nel reparto avanzato di Conte.