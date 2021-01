Juventus-Genoa, Pirlo annuncia due rientri | “Vogliamo vincere”

Due rientri tra i titolari per la Juventus in Coppa Italia contro il Genoa: lo annuncia Pirlo in conferenza stampa

Andrea Pirlo si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Genoa: il tecnico della Juventus in conferenza stampa ha anticipato i temi caldi della sfida. “Il Genoa è cambiato in aggressività e hanno alzato un po’ di più il baricentro. Hanno molta energia e sarà una partita difficile da giocare, molto combattuta. Però vogliamo vincerla per andare avanti in Coppa Italia“.

“È una competizione che troppo spesso sembra non interessi a nessuno. Poi quando si va avanti a tutti piace giocarla: per arrivare in fondo bisogna cominciare a vincere la partita di domani sera. Loro verranno per difendersi bene con una linea a cinque e proveranno a partire in contropiede. La stiamo preparando al meglio grazie ai video”. Poi un’aggiunta anche sulla formazione: “Giocherà Chiellini e ci sarà Buffon dal primo minuto, poi gli altri li valuterò domani”.