Juventus, mancano i gol del centrocampo | Numeri da retrocessione: i dettagli

Sono solo 5 i gol realizzati dai centrocampisti della Juventus in questa prima parte di stagione. Pochissime squadre fanno peggio in Serie A: tutti i numeri

Sono settimane già cruciali per il cammino in campionato della Juventus. La squadra bianconera ha recuperato terreno nei confronti di Milan e Inter, ma non può più permettersi passi falsi, a partire dallo scontro diretto di domenica contro il grande ex Antonio Conte. Pirlo deve però fare i conti con l’emergenza infortuni, soprattutto in difesa, e ha perso per 15-20 giorni anche Paulo Dybala. L’allenatore, di fatto, avrà al completo solo il centrocampo, il reparto che più sta mancando ai bianconeri. Sono solo 5 i gol realizzati finora dai centrocampisti: poche squadre fanno peggio in Serie A. Ecco tutti i numeri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si decide il futuro di Chiellini | Le ultime

Juventus, pochi gol dai centrocampisti | Tutti i numeri

Il centrocampo bianconero ha finora prodotto solo 5 gol tra campionato e Champions League: 3 di McKennie e uno di Ramsey e Rabiot. In Serie A come la Juve solo Fiorentina e Crotone, che sono a quota 5, mentre fanno peggio Benevento (un gol), Cagliari (2 gol) e Genoa (4 gol). Numeri alla mano, dunque, quello di Pirlo è uno dei centrocampi meno prolifici del campionato, e il solo Cristiano Ronaldo non può più bastare. L’unico a garantire inserimenti e un buon apporto in zona gol è finora McKennie, mentre sta mancando Ramsey, che ha trovato la prima rete stagionale solo nell’ultimo turno contro il Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Colpo in saldo sulla fascia!

Da Locatelli e Pogba ad Aouar, non a caso la dirigenza della Juventus sta cercando centrocampisti con gol nei piedi. Ma con ogni probabilità per questi nomi se ne riparlerà in estate. Vi terremo aggiornati.