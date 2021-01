Calciomercato, Simeone scarica Milik | Offerta per Gomez

L’Atletico Madrid è alla ricerca di un uomo per l’attacco e lo avrebbe individuato nel Papu Gomez, scaricando Milik

Tanti sono gli scontenti delle squadre della Serie A. Il Napoli ha Milik, l’Inter ha Eriksen, l’Atalanta ha Gomez, per fare qualche esempio. I radar dei club europei sono puntati sulle vicende di mercato del campionato italiano: su tutti quelli dell’Atletico Madrid, che vorrebbe un attaccante dopo la rescissione del contratto di Diego Costa. Simeone vuole rinforzi per puntare con decisione alla seconda vittoria della Liga della sua carriera, ma invece che Milik, potrebbe prendere un altro tipo di giocatore.

Atletico Madrid, occhi puntati sul Papu Gomez

Il giocatore in questione è il Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta. L’Atletico Madrid aveva offerto al Napoli una cifra compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro per Milik. Una proposta rispedita al mittente e i Colchoneros ora potrebbero cautelarsi, virando sull’argentino. Ruoli diversi, ma lo status raggiunto dal numero 10 dell’Atalanta gli permette di aspirare a club come quello di Simeone.

Per le varie squadre interessate all’argentino -come per esempio la Juventus, il Milan e l’Inter– si tratterebbe di una vera e propria beffa. La cifra destinata a Milik potrebbe dunque finire nelle casse dell’Atalanta. A quel punto, il club bianconero avrebbe la strada quasi libera per puntare sul centravanti messo fuori rosa dal Napoli.