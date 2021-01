Il salary cap imposto in Cina dovrebbe spingere diversi top player del campionato asiatico a fare rientro in Europa. Per il Milan spunta l’idea Talisca

Sembra ormai al capolinea l’epoca d’oro del campionato cinese che paga l’introduzione del salary cap imposto dal governo alla Super League e che impedirà a qualunque calciatore di guadagnare oltre 3 milioni lordi a stagione. Uno stop quindi agli ingaggi faraonici grazie ai quali il massimo campionato cinese era riuscita nelle ultime annate ad aggiudicarsi anche alcune stelle provenienti dall’Europa. La grave crisi economica provocata dalla pandemia ha comportato un taglio drastico delle spese e il calcio non ha fatto eccezione. Da El Shaarawy ad Alex Texeira, passando per Oscar, Eder ed Anderson Talisca: sono tanti i grandi campioni approdati in Cina e pronti quanto prima a fare il percorso inverso. Potrebbero rivelarsi autentiche occasioni di mercato ed in Italia il Milan potrebbe approfittarne. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Anderson Talisca via dalla Cina: idea per il centrocampo

Con il sogno cinese finito tra i nomi più intriganti c’è sicuramente Anderson Talisca, polivalente centrocampista offensivo brasiliano del Guangzhou Evergrande che ha peraltro il contratto in scadenza nel giugno 2022. Il Milan potrebbe fare un pensierino proprio all’ex Benfica e Besiktas, già peraltro accostato in passato alla Serie A e ai rossoneri. Il fantasista verdeoro ha un valore di mercato in discesa vista la scadenza contrattuale ormai sempre più imminente e non costerebbe oltre i 15 milioni di euro.

Qualora si decidesse di provare ad affondare il colpo soprattutto in estate ecco che il prezzo potrebbe anche rivelarsi ancora più vantaggioso ad un solo anno dalla chiusura del rapporto con il club cinese. Talisca dal canto suo brama un rientro in Europa visti i suoi 26 anni e la fuga complessiva dei top player dal campionato cinese. Al Milan potrebbe diventare una soluzione interessante soprattutto per giugno qualora non si riuscisse a trovare un accordo per la permanenza di Brahim Diaz. Il Real Madrid sembra intenzionato a trattenere il proprio gioiellino alla fine del prestito ai rossoneri e a quel punto il Milan potrebbe anche andare a rimpiazzarlo con un calciatore come Talisca, dalle caratteristiche molto simili e con un prezzo di cartellino accessibile alle finanze meneghine che avranno dalla loro anche la probabile qualificazione alla prossima Champions League. Il brasiliano piace anche al Besiktas che avrebbe però un appeal certamente inferiore.