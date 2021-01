Calciomercato Juventus, occhio al Milan | Rilancio per Scamacca

La Juventus ha messo nel mirino da diverso tempo Gianluca Scamacca, ma il Milan potrebbe rilanciare con uno scambio più cash

La Juventus sta puntando in modo molto deciso su Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa. Quest’anno si è messo in mostra segnando diversi gol e il ds Paratici vorrebbe garantire ad Andrea Pirlo un attaccante per il presente e per il futuro. Le richieste del Sassuolo sono abbastanza alte, sui 20-25 milioni di euro: i bianconeri riflettono, ma per il centravanti italiano potrebbe esserci un inserimento del Milan.

Juventus, il Milan s’inserisce per Scamacca

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic, vista l’età dello svedese e i continui infortuni. Maldini sta portando avanti un progetto legato ai giovani talenti e Scamacca è uno di questi. Il suo rendimento finora avrebbe convinto i rossoneri a puntare sull’attaccante di proprietà del Sassuolo, ma le richieste dei neroverdi vanno soddisfatte.

Ecco perché l’idea del Milan sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica. Il nome scelto è quello di Tommaso Pobega, centrocampista in prestito allo Spezia, autore del gol vittoria contro il Napoli la settimana scorsa. Insieme al cartellino del centrocampista, ci sarebbe anche un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro. Un rilancio che disturberebbe molto i piani della Juventus.