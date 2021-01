La Juventus si muove per trovare un attaccante nella sessione invernale di calciomercato: arriva l’annuncio che frena gli entusiasmi

Vigilia del match di Coppa Italia per la Juventus, dove di fronte ai bianconeri ci sarà il Genoa. Le assenze saranno tante ma passare il turno sarà d’obbligo. Nel frattempo la partita di domani sera sarà anche un’ottima occasione per vedere da vicino un obiettivo. Arriva però la frenata che fa allontanare l’attaccante.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘scippo’ in Serie A | Intesa con Mendes

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | C’è già l’offerta!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, occasione per il big | Scambio shock con il Psg!

Calciomercato Juventus, Carnevali spegne gli entusiasmi: “Scamacca non si muove in prestito”

La Juventus è alla ricerca di un vice Alvaro Morata in questa finestra di calciomercato invernale. Da tempo Andrea Pirlo chiede un attaccante che faccia rifiatare lo spagnolo ed il mirino di Fabio Paratici questa volta sembrerebbe essersi fermato su Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma al momento in prestito al Genoa, che in questa stagione ha collezionato 15 presenze mettendo a segno 6 gol.

Durante il programma Tiki Taka l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto sul futuro dell’attaccante dichiarando: “Non c’è niente di avviato. Ci sono più richieste, non c’è solo la Juventus. E’ giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo delle valutazioni. Ma credo che resterà del Sassuolo. Non lo daremo in prestito”. Dunque parole che spengono gli entusiasmi dei bianconeri, che però potrebbero comunque continuare a tentare l’assalto.