La Juventus è al lavoro già in vista della prossima stagione. Nelle idee del club bianconero figura un grande talento del Milan. Ecco i dettagli

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sia al lavoro per regalare a Pirlo il tanto desiderato vice Morata. Ai bianconeri, così come a tutti i club di Serie A per non dire del mondo, mancano i soldi per accontentare davvero il tecnico bresciano che ha chiesto un nome su tutti: Olivier Giroud, in scadenza con il Chelsea. E così restano più che mai valide le piste che conducono a profili di prospettiva, vedi Scamacca o di minor cabotaggio, quali Pavoletti del Cagliari, Pellé attualmente senza squadra e l’ex Llorente. Insomma, poteva andare peggio ma soprattutto meglio…

Calciomercato Juventus, mirino puntato su Rafael Leao: accordo con Mendes e la ‘posizione’ del Milan

Sappiamo però che la Juve si muove sul calciomercato anche in ottica futura. L’obiettivo è ringiovanire la rosa abbassando al contempo il monte ingaggi ora sui 236 milioni di euro. Risulta a tal proposito un interesse concreto per un grande talento che milita già in un’altra big nostro campionato, ovvero Rafael Leao. L’attaccante portoghese classe ’99 sta disputando una eccellente stagione non solo sul piano numerico, 6 gol e 4 assist, dimostrando di essere cresciuto pure sotto l’aspetto mentale e quindi della continuità. Cristiano Ronaldo, suo connazionale, sarebbe illustre sponsor del numero 17 rossonero, con cui condivide lo stesso agente: Jorge Mendes. Col quale, dicono i maligni, Paratici e soci avrebbero già raggiunto un accordo di massima che prevede il raddoppio dell’attuale stipendio, 1,4 milioni netti, più corposi bonus che farebbero lievitare la cifra complessiva oltre i 3 milioni. Per restare aggiornato con le ultime news di mercato CLICCA QUI!

L’ostacolo a Leao-Juve resta il Milan, del tutto non intenzionato ad aprire una trattativa per quello che ritiene un elemento importante, importantissimo per il presente come per il futuro. Per l’ex Lilla, questa è cosa nota, ha respinto da Torino già una offerta di scambio con l’esubero Bernardeschi.

