Calciomercato Juventus e Milan, Gonzalez in Premier | Lo vuole Mourinho!

Juventus e Milan vorrebbero acquistare Nicolas Gonzalez dallo Stoccarda: sull’argentino spunta anche il Tottenham di Mourinho

La Juventus e il Milan sono alla ricerca di un colpo in grado di alzare allo stesso tempo il livello qualitativo del reparto offensivo e che sia anche di giovane età. L’idea di Fabio Paratici è di continuare a rivoluzionare la rosa bianconera dopo l’ingaggio di Pirlo l’estate scorsa, puntando su dei giovani talenti. Cosa che da diverso tempo sta portando avanti Paolo Maldini. Entrambi i club hanno messo gli occhi su Nicolas Gonzalez, attaccante argentino dello Stoccarda.

Juventus e Milan, concorrenza del Tottenham per Gonzalez

Nico Gonzalez ha da pochi mesi rinnovato il contratto fino al 2024 con lo Stoccarda e ha trovato anche i primi gol con l’Argentina di Scaloni. Il classe ’98 finora in Bundesliga ha segnato cinque gol e siglato due assist in dieci presenze. Juventus e Milan finora hanno effettuato dei sondaggi, ma il club tedesco ha le idee chiare sul prezzo del cartellino.

Lo Stoccarda, infatti, per cedere Gonzalez vuole almeno 30-35 milioni di euro. Forte come già detto di rinnovo, gol nel campionato tedesco e con la nazionale. Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Tottenham sta spingendo per acquistare l’argentino, espressamente chiesto da José Mourinho per il mercato di gennaio.