La Juventus va a caccia di una nuova punta ma potrebbe presto sfumare un obiettivo: c’è la beffa dalla Spagna

Dopo un avvio di stagione ricco di alti e bassi, la Juventus sta cercando la giusta quadratura in questo 2021 per rilanciarsi in maniera definitiva e puntare a vincere ogni competizione in cui partecipa. Le prime tre gare dell’anno nuovo sono state positive visto che sono arrivati tre successi in Serie A, ma bisogna continuare così per non perdere di vista lo scudetto.

Ora in campionato il Milan dista sette punti ma ha comunque disputato una gara in più dei bianconeri, pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi dopo il recupero della sfida con il Napoli. Per puntare al titolo, in ogni caso, non si possono più commettere passi falsi come quelli di qualche mese fa.

Calciomercato Juventus, si allontana Llorente: c’è l’Athletic Bilbao

Mentre la squadra lavora per ottenere nuove vittoria, la società pensa al calciomercato e ai rinforzi da effettuare già nel mese di gennaio. In particolare i bianconeri sono alla ricerca di una nuova punta, visto che in questo momento in rosa sono presenti solo tre attaccanti. Potrebbe servire di più per fare bene visto che si gioca ogni tre giorni.

Nel mirino della società c’è anche Fernando Llorente, che ha il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e per questo potrebbe andare via a zero. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, però, per lui potrebbe esserci un ritorno all’Athletic Bilbao che farebbe sfumare la seconda avventura in bianconero.

Llorente è ormai da diversi mesi ai margini del progetto Napoli e per questo l’addio è sempre più vicino.