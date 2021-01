Non solo acquisti di assoluto valore, ma la Juventus pensa anche a cessioni eccellenti a gennaio: possibile assalto dalla Germania

La Juventus continua a monitorare senza sosta sul fronte calciomercato. Il club bianconero starebbe pensando così anche ad una cessione immediata visto che il giocatore bianconero non rientra più da mesi nel progetto tecnico di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Khedira verso la Bundesliga

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il centrocampista tedesco, Sami Khedira, potrebbe tornare in patria con un’esperienza entusiasmante con la maglia del Borussia Dortmund. Il suo contratto è in scadenza a giugno e così l’obiettivo della società bianconera è quella di guadagnare qualche milione con la sua cessione per non perderlo completamente a parametro zero.

Al momento l’idea è suggestiva con la situazione che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore per arrivare così a chiudere l’affare. L’addio di Khedira sarebbe ormai ad un passo: il Borussia ha bisogno di un rinforzo a centrocampo dopo la rottura del Tendine d’Achille di Witsel.

Khedira ha tanta voglia di giocare e nelle scorse settimane ha avuto l’ok anche per parlare con diversi top club della Premier League, come l’Everton guidato da Carlo Ancelotti.