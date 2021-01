Non sono stati tre mesi semplici per la Juventus, che ora sta provando a rialzarsi in maniera definitiva per tornare in lotta per lo scudetto. I bianconeri hanno collezionato troppi passi falsi nelle prime gare di Serie A e nel mese di gennaio hanno raggiunto tre vittorie consecutive.

Ora il distacco dalla vetta è di sette punti, ma il Milan ha giocato una gara in più dei bianconeri per cui il margine potrebbe ridursi. Non si possono commettere ulteriori passi falsi però per ambire al decimo scudetto consecutivo e non peggiorare la situazione della classifica, che è ancora in bilico.

Calciomercato Juventus, il Manchester City offre Jesus al Borussia Dortmund per Haaland: doppia beffa

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società pensa al futuro e studia i nuovi colpi da attuare sia in questa sessione di calciomercato che soprattutto in futuro. Nel mirino della dirigenza ci sono anche nomi importanti che possono fare al caso di mister Pirlo, ma due di questi potrebbero presto sfumare.

Parliamo di Gabriel Jesus ed Erling Haaland. I due calciatori, infatti, potrebbero essere protagonisti di uno scambio tra Manchester City e Borussia Dortmund. Qualora l’affare riguardante i due big dovesse andare in porto, allora per la Juventus ci sarebbe una doppia beffa in quanto salterebbero due obiettivi di mercato.