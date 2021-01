La Juventus continua a monitorare senza sosta possibili affari interessanti per l’immediato: scambio in vista

Settimane intense in casa Juventus per possibili affari per l’immediato. Il club bianconero starebbe monitorando numerose operazioni di mercato per puntellare la rosa di Andrea Pirlo, che ha qualche problema in fase difensiva tra positivi al Covid e vari infortuni rimediati in questi primi mesi di gestione.

Calciomercato Juventus, scambio da urlo con il Real Madrid

Nelle ultime ore alcuni intermediari hanno proposto uno scambio suggestivo per l’immediato tra il difensore italiano, Leonardo Bonucci, con il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, visto il suo contratto in scadenza a giugno: un’idea di scambio entusiasmante.

Lo stesso club spagnolo non sarebbe entusiasta di quest’operazione con i bianconeri e vorrebbero, invece, conoscere al meglio il futuro del top player, che starebbe decidendo in questo periodo cosa farà da ‘grande’. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Europa, tra cui anche il Paris Saint-Germain che intende arrivare alla vittoria della Champions League.

La Juventus continuerà a monitorare possibili affari avvincenti in vista di gennaio per una seconda parte di stagione da assoluta protagonista.