Il Barcellona si allontana dall’obbiettivo in attacco e questo potrebbe portare ad un reinserimento della Juventus

La lunga telenovela di calciomercato che vede protagonista Memphis Depay non sembra voler terminare. Il Barcellona in estate sembrava ad un passo dall’olandese che era stato individuato come il sostituto di Luis Suarez. Alla fine però Depay è rimasto al Lione e i blaugrana si sono dovuti accontentare di quello che avevano in casa e in più è arrivato il danese Braithwaite per sostituire l’infortunato Dembéle.

L’ex centravanti del Leganes ha firmato 5 gol tra Liga e Champions League e nelle rotazioni sta risultando un elemento utile per Koeman. Ciò nonostante non è esattamente l’attaccante che il Barcellona desiderava in estate e la società avrebbe intenzione di cederlo per poter virare su Depay. Braithwaite, però, ha rilasciato un intervista dicendo che non intende lasciare i blaugrana e questo cambia i piani di mercato del Barça, anche perché l’attaccante classe ’91 ha un contratto fino al 2024. A questo punto potrebbe rientrare nella corsa a Depay una vecchia pretendente.

Calciomercato Juventus, possibile reinserimento per Depay

La Juventus in estate si era molto avvicinata a Depay e non ha mai nascosto l’interesse che continua ancora oggi. Lo stop del Barcellona nella trattativa con il Lione potrebbe essere sfruttato dai bianconeri che continuano a cercare un attaccante, alla luce anche dei tanti infortunati subiti nell’ultimo periodo. Il club francese, però, è vicino alla cessione di Moussa Dembélé all’Atletico Madrid che è alla ricerca di un sostituto di Diego Costa.

Con la probabile cessione dell’attaccante francese classe ’96 è piuttosto utopico pensare che il Lione si privi anche di Depay in un momento chiave della stagione. A meno di clamorosi cambi di rotta del Barcellona, vincolati dal destino di Braithwaite, l’attaccante olandese resterà in Francia almeno fino al termine della stagione. A quel punto sarà decisivo capire se Depay deciderà di rinnovare il contratto con il Lione o se invece avrà voglia di fare il salto di qualità nel pieno della sua carriera.