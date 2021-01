Ancora un pareggio in campionato per l’Inter: la società nerazzurra starebbe sempre monitorando profili top per il post Antonio Conte

Dopo l’eliminazione dalla Champions League l’Inter si è catapultata nel campionato italiano per cercare di raggiungere il Milan al primo posto in classifica. Un punto soltanto conquistato nelle ultime due partite di Serie A: un bottino un po’ magro per la compagine guidata da Antonio Conte. Alcuni cambi eseguiti dall’allenatore leccese sono stati giudicati in maniera negativa: così la dirigenza milanese starebbe pensando a nuovi profili per il futuro.

Calciomercato Inter, assalto a Simeone per il post Conte

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la prima scelta dell’Inter sarebbe quella di Diego Simeone, ex centrocampista proprio dei nerazzurri e già in passato aveva svelato di sognare di guidare il suo ex club in cui è stato protagonista da calciatore.

L’allenatore argentino è stato criticato duramente dopo che l’Atletico Madrid è stato eliminato da una squadra di terza divisione. Gli attacchi nei suoi confronti ancora non sono finiti nonostante un ottimo cammino in Liga e in Champions League.

Un profilo da top player per la panchina dell’Inter: tutto dipenderà dal futuro di Antonio Conte, se sarà o meno Campione d’Italia.