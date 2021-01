Arriva l’esito sulle condizioni di Darmian e Vidal dopo gli infortuni subiti ieri contro la Roma. Conte valuta la situazione in vista del big match con la Juventus

Sono usciti acciaccati Arturo Vidal e Matteo Darmian nella sfida dell’Olimpico di ieri contro la Roma. Una contusione all’anca per Darmian che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo 30 minuti del primo tempo, nonostante avesse provato a rimanere in campo per aiutare la squadra. L’esito degli esami, però, non preoccupa il club in quanto l’ex Manchester United non ha riportato alcuna lesione dopo i controlli di questa mattina.

Inter, Vidal e Darmian non preoccupano | La scelta di Conte

Anche Vidal ha dovuto abbandonare il campo nel secondo tempo per un problema alla coscia destra, ma anche per il cileno l’infortunio non sembra essere grave. Antonio Conte potrebbe decidere di preservare entrambi i calciatori per la partita di mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina. L’obiettivo è quello di averli al meglio per la super sfida di domenica contro la Juventus a San Siro dove si decide un pezzo della stagione nerazzurra.