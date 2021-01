Inter, attacco durissimo del giornalista Paolo Bargiggia ad Antonio Conte: “E’ la rovina dei nerazzurri!”, le parole dell’esperto di mercato

Dopo otto vittorie consecutive, l’Inter di Antonio Conte sembra essere tornata a zoppicare. La sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio subito in extremis con la Roma, aprono nuovamente a spunti di riflessione, circa il ruolo e l’impatto del tecnico leccese sulla panchina dei nerazzurri. C’è, però, chi non ha dubbi: “Anche Roma-Inter conferma quanto abbia ragione a considerare, da un anno a questa parte, Antonio Conte la rovina dell’Inter“. Parole durissime, che arrivano dal giornalista Paolo Bargiggia, sempre schietto e severo nei confronti del tecnico nerazzurro.

Inter, Bargiggia attacca Conte: “Scelte tattiche da provinciale, sembra un allenatore di terza categoria!”

L’attacco di Bargiggia ad Antonio Conte, dunque, torna acceso e frontale: “Su indicazione di Antonio Conte, l’Inter ha speso sul mercato sui 250 milioni di euro, senza però vincere nulla – continua il giornalista, attraverso il proprio blog – Nelle ultime giornate ha messo in mostra cambi da Borgorosso Football Club, da provinciale”.

Poi Bargiggia rincara la dose, facendo riferimento alle scelte tecniche e tattiche, apportate dalla sua Inter contro la Roma: “Sembra un allenatore di terza categoria: toglie Lautaro Martinez e mette Perisic. Fa uscire Hakimi, giocatore offensivo e mette un ‘difensoraccio’ come Kolarov, ormai a fine carriera. Per fortuna, però, fa uscire anche Vidal, un giocatore che Conte ha voluto fortemente, ma che non andrebbe più visto in campo…”.

Infine, un’altra staffilata al tecnico nerazzurro: “Se vedi il Milan, ne rimani colpito, mentre l’Inter guadagna punti a suon di spallate, giocando in maniera piatta – continua Bargiggia, che poi si sposta sull’ingaggio di Conte – La differenza, però, è che il signor Conte guadagna sei volte di più, rispetto a Pioli. E la società lo anche ha accontentato sul mercato. Ma lui continua nel suo capolavoro: fa l’ironico in conferenza stampa, fa il ‘piagnina’. Dice di non volere giocatori, come se fosse colpa della società che non fa acquisti”.