Juventus e Psg potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per parlare di un clamoroso scambio: bianconeri nuovamente sul top player

In attesa del prossimo match contro il Genoa, la Juventus è già proiettata alle prossime occasioni che il calciomercato proporrà alla squadra allenata da Andrea Pirlo. In tal senso, può tornare di moda un vecchio obiettivo della dirigenza bianconera la prossima estate: occhi in casa Psg per un possibile clamoroso scambio.

Calciomercato Juventus, sogno Verratti: spunta lo scambio

Secondo quanto riportato da ‘Le1osport’, le prossime mosse di mercato che il Psg avrebbe in mente di compiere, potrebbero coinvolgere anche il futuro di Marco Verratti. La società francese ha intenzione di accontentare Pochettino e portare sotto la Tour Eiffel uno dei suoi pupilli: Dele Alli. Il centrocampista inglese, ormai ‘scartato’ da Mourinho al Tottenham, può approdare già a gennaio in Ligue 1.

Un innesto che andrebbe ad arricchire una zona del campo dove il 28enne pescarese è da sempre abituato ad agire. Nonostante i tentativi di posizionare Verratti nel ruolo di trequartista, non è escluso che la Juventus possa farsi avanti tentando di approfittarne per portare l’ex Pescara in Serie A. L’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Szczesny, già cercato dai parigini, e valutato almeno 50 milioni dalla Juventus.

La società torinese, dovrebbe quindi aggiungere un conguaglio economico visto che il Psg valuta Verratti ben oltre 60 milioni di euro.