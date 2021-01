Il calciomercato dell’Inter può vedere l’addio dell’attaccante già a gennaio: alta tensione con mister Conte

Il pari contro la Roma allunga le distanze dal Milan capolista, adesso a +3, con l’Inter di Conte che prosegue la rincorsa ai rossoneri. Dal campo al calciomercato, la società nerazzurra sta già lavorando ai prossimi colpi. Tra le uscite, però, rischio scontro con Conte: l’attaccante vuole salutare immediatamente.

Calciomercato, tensione Inter: il bomber vuole partire

Non è un mistero che uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, a gennaio, sia un nuovo attaccante che affianchi Lautaro, Lukaku e Sanchez per il prosieguo della stagione. In tal senso, però, le ultime dichiarazioni di Conte che ha di fatto chiuso alla possibilità di vedere un’Inter protagonista nella sessione invernale (“Dimenticatevi l’Inter a gennaio”), possono cambiare i piani della squadra meneghina. In tal senso, sembrava sempre più vicino l’addio di Andrea Pinamonti nelle prime settimane del 2021.

L’attaccante ex Genoa, per il quale anche la Juventus ha pensato ad un’offerta, vuole giocare con continuità, visto lo scarso impiego da parte dell’allenatore leccese (3 presenze e soli 45′ in campo). Ecco dunque che alla ferma volontà della punta di salutare subito Milano, si oppone il pensiero di Conte che vuole attendere l’offerta giusta per lasciarlo partire.

Situazione dunque in divenire, con il rischio ‘scontro’ dietro l’angolo per il destino dell’attaccante di Cles, per il quale è spuntata anche l’ipotesi Lazio nelle ultime ore.