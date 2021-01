Il Milan intende essere protagonista anche nella seconda parte di stagione: sogno per il top player, scontro in casa Real

Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti in casa Milan per un colpo in attacco interessante in vista della seconda parte di stagione. La società rossonera vorrebbe essere protagonista anche nel 2021 dopo un 2020 da applausi: ora c’è bisogno anche di un rinforzo in attacco per il ruolo di vice Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Jovic per l’attacco: scontro in casa Real

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” uno scontro vero e proprio tra il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e l’allenatore francese Zidane proprio per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, che non rientra più nei piani tecnici della compagine madrilena.

In questa prima parte di stagione l’attaccante serbo, classe 1997, ha collezionato soltanto 208, di cui 149 in Liga: Zidane non lo inserisce più nelle rotazioni e così la sua cessione sembra ad un passo. Con la maglia del Real Madrid non ha lasciato il segno con lo stesso allenatore francese che non lo vede proprio in campo. E così sarebbe nata la polemica con Florentino Perez, dopo aver sborsato la somma di circa 65 milioni di euro visto il suo exploit al Francoforte mettendosi in mostra con gol ed assist importanti.

Il Milan cercherà a tutti i costi di arrivare ad un top player in attacco, anche per l’immediato: la società rossonera è sempre alla ricerca di un vice Ibrahimovic.