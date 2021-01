Non solo per l’immediato, la Juventus starebbe pensando così ad un colpo sensazionale in difesa in vista della prossima stagione

La Juventus continua a monitorare il calciomercato sia per l’immediato che per il futuro. Il club bianconero potrebbe così pensare ad un vero e proprio colpo da urlo per il reparto difensivo: un top player di assoluto valore in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sì alla cessione | Ritorno clamoroso!

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos il colpo per la difesa

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Sergio Ramos continua a non parlare con la dirigenza del Real Madrid per il rinnovo del suo contratto. Così tra le pretendenti al suo acquisto ci sarebbe sempre la Juventus anche ‘grazie’ al lavoro sottotraccia di Cristiano Ronaldo, ex compagno di squadra del forte centrale spagnolo proprio in blancos.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in Brasile | Sorpasso alla Juve: scambio e cash

Il suo contratto scadrà nel prossimo giugno: il suo profilo da top player sarebbe nella lista bianconera visti i tanti problemi di formazione per Andrea Pirlo. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri due big d’Europa, come Manchester United e PSG. Al momento non sembra esserci fretta per quanto riguarda la situazione contrattuale del difensore del Real Madrid.

Continuano i contatti in corso per Sergio Ramos, che dovrà decidere il suo futuro a breve.