La Juventus di Andrea Pirlo e Fabio Paratici si prepara ad affrontare anche la prossima finestra di calciomercato estivo. Sul taccuino dei dirigenti della Vecchia Signora potrebbe finire Ricardo Pereira, terzino tuttofare del Leicester City di Brendan Rodgers.

Continua la rivoluzione in casa Juventus che, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe vedere a Torino diverse facce nuove. Una di queste potrebbe essere quella di Ricardo Pereira, terzino destro, ma all’occorrenza anche sinistro, del Leicester City di Brendan Rodgers, squadra che occupa i posti di vertice della Premier League.

In casa Juventus infatti, il futuro di Alex Sandro sembra decisamente in bilico, così come quello di Mattia De Sciglio se dovesse rientrare dal prestito. I bianconeri vogliono sfoltire e rinforzare la rosa con acquisti mirati, magari ad un prezzo non particolarmente alto.

Calciomercato Juventus, occhio al colpo Ricardo Pereira in saldo!

Ricardo Pereira, dopo un’annata da urlo con le Foxes, non sta vivendo una stagione particolarmente felice. Il giocatore portoghese infatti, a causa di un brutto infortunio, non ha ancora fatto il suo esordio in Premier League.

Una stagione a metà per il lusitano classe 1993 il cui contratto è in scadenza nel 2023, termini non lunghissimi. Inoltre, Pereira è assistito da Jorge Mendes, super agente soprattutto di Cristiano Ronaldo, che potrebbe imbastire un’operazione vantaggiosa per la Vecchia Signora a prezzo di saldo. Il giocatore è attualmente valutato una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ma se i dubbi sulle sue condizioni dovessero restare, il prezzo potrebbe scendere sensibilmente.