La Juventus è pronta a tornare all’attacco per Rodrigo de Paul e stavolta potrebbe giocare una carta decisamente allettante per il centrocampista. Ecco le ultime novità

Il futuro di Rodrigo de Paul è da mesi nel mirino delle maggiori big italiane. Il centrocampista piace molto anche alla Juventus che sembra pronta a tentare l’affondo per l’argentino, questa volta con una pedina in più da inserire nell’affare. Stiamo parlando di Hamed Junior Traorè. Di seguito l’ultimo intreccio di calciomercato e tutte le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Colpo in saldo sulla fascia!

Calciomercato Juventus, Traorè offerto all’Udinese nell’operazione de Paul

All’epoca dell’arrivo in neroverde, il Sassuolo aveva concluso l’operazione in prestito biennale con obbligo di riscatto, con un costo di 16 milioni di euro. Il colpo era stato effettuato in sinergia con la Juventus con i bianconeri che hanno mantenuto un diritto di prelazione sul calciatore, come successo con Merih Demiral.

I bianconeri sono ora pronti a far valere la suddetta prelazione e a inserire Traorè nell’operazione per il trequartista dell’Udinese. Il centrocampista argentino è valutato sui 30-35 milioni di euro, ma l’inserimento del talento ex Empoli nell’affare potrebbe abbassare notevolmente i costi. La sua valutazione è, infatti, di 15-20 milioni di euro.