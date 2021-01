Potrebbero essere settimane decisive per il futuro di Giorgio Chiellini. Le ultime tra rinnovo e ritiro

Si allunga la lista degli infortunati in casa Juventus. Oltre a Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt, che sono positivi al Covid, Pirlo perde anche Paulo Dybala in vista dell’Inter. L’attaccante argentino ha riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e ne avrà per almeno 15-20 giorni. Sospiro di sollievo per McKennie e Chiesa, che non hanno subito lesioni, ma la squadra bianconera resta in grande emergenza. Soprattutto in difesa, infatti, Pirlo non ha a disposizione tre dei quattro titolari, e dovrà necessariamente fare affidamento sui giovani Frabotta e Demiral. In questo momento di difficoltà ci sarà dunque bisogno anche del miglior Chiellini. Potrebbero rivelarsi settimane decisive per il futuro del capitano bianconero: le ultime.

Calciomercato Juventus, Chiellini tra rinnovo e ritiro: settimane decisive

Il 36enne ha finora collezionato solo cinque presenze stagionali, tre in campionato e due in Champions League, per un totale di 290 minuti. Di fatto, tra infortuni e ricadute, Pirlo non ha mai potuto contare sul proprio leader e capitano. Il difensore è ormai tornato in gruppo da un paio di settimane e soprattutto in questo periodo di emergenza la Juve avrà bisogno di lui, a partite dalla fondamentale sfida contro l’Inter.

Tuttavia, se l’allenatore non avrà garanzie dal punto di vista fisico e dovesse decidere di non fare affidamento sull’esperto centrale neanche in emergenza, l’ipotesi ritiro si farà sempre più concreta. Chiellini è in scadenza di contratto a giugno e le prossime settimane potrebbero rivelarsi già decisive per il suo futuro. Staremo a vedere.