La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo: folle idea di scambio

Giorni intensi in casa Juventus per quanto riguarda da vicino la finestra invernale di calciomercato. Il club bianconero è sempre alla ricerca di affari importanti per continuare ad essere protagonista in Italia e in Europa. Nelle ultime ore l’idea suggestiva di scambio ha riguardato da vicino l’esperto centrale difensivo Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, scambio Eriksen-Bonucci: la pazza idea

Attraverso il lavoro di alcuni intermediari è arrivata a Torino la pazza idea di scambio tra Leonardo Bonucci e il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, che non vede l’ora di salutare Antonio Conte con il feeling tra i due che non è mai scattato.

Lo stesso allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, avrebbe detto sì per l’eventuale affare tra le big d’Italia, ma la stessa società nerazzurra non sarebbe entusiasta nell’accettare lo scambio e così avrebbe rifiutato subito la proposta. L’ex Tottenham è sempre alla ricerca di una destinazione ottimale per tornare a divertirsi giocando: finora in maglia nerazzurra non ha lasciato il segno per alcuni problemi soprattutto di natura tattica.

Lo scambio tra Juventus e Inter non avverrà in questa finestra di calciomercato: la pazza idea delle ultime ore non sarà fattibile a gennaio.