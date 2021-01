L’Inter ha intenzione di provare a portare già a gennaio Ruslan Malinkovskyi alla corte di Conte: ecco la controproposta dell’Atalanta

L’Inter si sta già muovendo per i prossimi colpi di calciomercato da regalare a Conte. Nonostante le ultime dichiarazioni del tecnico leccese, la dirigenza nerazzurra è tutt’altro che immobile e torna a pensare a Ruslan Malinovskyi. Per il trequartista dell’Atalanta Marotta prepara una prima proposta di scambio: i dettagli.

Calciomercato Inter, scambio per Malinovskyi: i nomi sul piatto

Malinovskyi all’Inter, un tormentone pronto a riaccendersi nell’attuale sessione di mercato. Il 27enne ucraino, nel mirino anche della Juventus, piace da tempo ai dirigenti interisti che proveranno a portarlo a Milano nelle prossime settimane. Un tentativo, partendo dall’idea di scambio con uno degli esuberi di Conte: Matias Vecino. L’uruguagio è ormai fuori da ogni rotazione nella rosa a disposizione del mister pugliese che è pronto ad offrirlo pur di ottenere, subito, Malinovskyi.

L’Atalanta non rimarrebbe troppo convinta dall’approdo del 29enne, in scadenza nel 2022 con l’Inter, e proporrebbe un’altra pedina: Stefano Sensi. L’ex Sassuolo, tormentato dagli infortuni, non è stato quasi mai a disposizione di Conte e potrebbe finire per essere ceduto.

Valutazioni e idee per un suggestivo scambio in Serie A: l’Inter ci proverà già a gennaio, il discorso potrebbe protrarsi fino alla prossima estate.