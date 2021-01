La Juventus potrebbe salutare Cristiano Ronaldo a fine stagione: super offerta per l’asso portoghese

15 reti in 13 presenze, in Serie A, in un’annata che dal punto di vista realizzativo si prospetta da record. Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus a suon di gol, nella risalita al vertice occupato dal Milan. Per l’asso portoghese, però, potrebbe prospettarsi un clamoroso addio durante il prossimo calciomercato estivo: già recapitata una super offerta ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, addio CR7: pronti 60 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, la storia tra Cristiano Ronaldo e la Juventus potrebbe arrivare ai titoli di coda in anticipo rispetto alla scadenza fissata nel giugno 2022. Per l’asso lusitano sarebbe già pronta l’offensiva del Manchester United, che già l’anno scorso aveva provato a riportare CR7 all’Old Trafford con un’offerta da 90 milioni.

Il no secco della Juventus ha solo rimandato la partenza anticipata del 35enne che, ad un anno dalla scadenza e con la forte crisi economica, può salutare per una cifra inferiore. I ‘Red Devils’ hanno avanzato un’offerta da 60 milioni di euro per Ronaldo, con la Juventus che valuta dunque l’addio dell’attaccante la prossima estate.

Ronaldo, inoltre, avrebbe già accantonato piste ‘esotiche’ e la MLS: l’intenzione è restare in un top club che, potrebbe quindi essere il Manchester United.