La Roma deve risolvere la questione legata al rinnovo di un calciatore fondamentale: in agguato ci sono Juventus ed Inter sempre interessate

Il calciomercato invernale è ormai aperto ed oltre a pensare al presente si ragiona già anche per il futuro. Nella Roma si continua a lavorare per il rinnovo di un membro fondamentale della squadra di Fonseca, anche se al momento non sarebbero arrivate offerte. Alla finestra ci sono Juventus ed Inter, pronte all’assalto.

In casa Roma bisogna iniziare ad accelerare le pratiche per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista romanista infatti vedrà scadere il proprio contratto con il club capitolino a luglio 2022, ma la parte che preoccupa di più è la clausola rescissoria all’interno del proprio contratto che ammonta a 30 milioni di euro.

In questa stagione il centrocampista ex Sassuolo si sta confermando un uomo fondamentale per Paulo Fonseca e rivelandosi l’uomo perfetto alle spalle di Edin Dzeko. Fino ad ora Pellegrini ha collezionato 21 presenze tra Serie A ed Europa League, mettendo a segno due gol e tre assist. Sulle tracce del centrocampista però ci sono da tempo Juventus ed Inter, che continuano ad osservare la situazione legata al rinnovo e ragionano sulla possibilità di pagare i 30 milioni nella clausola ed assicurarsi il calciatore. Vedremo se i giallorossi riusciranno a rinnovare con Pellegrini il prima possibile eliminando la clausola dal contratto, o rischieranno di perderlo proprio a causa di questa.