Il futuro di Maurizio Sarri può chiamarsi, ancora, Serie A. Doppia pista italiana: i club alla finestra

Un destino tutto da scrivere quello che riguarda l’ex tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. Con il calciomercato invernale che sta per entrare nel vivo, per l’allenatore, che compie oggi 62 anni, sono pronte ad aprirsi ben due strade che lo riporterebbero in Serie A, tra gennaio e giugno: lo scenario.

Calciomercato, doppia pista per Sarri: spunta il ritorno

Sarri ancora in Italia, nuovamente protagonista in Serie A. L’allenatore campano, ancora sotto contratto fino al 2022 con la Juventus a 5,5 milioni netti a stagione (bonus esclusi), potrebbe tornare alla guida del Napoli. Il periodo nero vissuto dalla squadra di Gattuso (4 punti nelle ultime 5 gare) può allontanare l’ex centrocampista del Milan dagli azzurri, riaprendo ad un Sarri bis per la prossima estate.

Una suggestione complessa, però, visto il burrascoso addio con la piazza partenopea. In estate, invece, per l’allenatore napoletano, a farsi avanti potrebbe essere la Lazio. Con Simone Inzaghi accostato anche all’Inter e che non ha ancora rinnovato il contratto con la società biancoceleste, il patron Lotito opterebbe per Sarri per il nuovo corso della sua Lazio.

Situazione dunque in divenire: Maurizio Sarri ed il calcio italiano sono destinati, pare, a riabbracciarsi nel 2021.