Calciomercato Milan, la Fiorentina va su Conti | Corsia per Vlahovic

Il Milan è pronto a completare la cessione in Serie A sul calciomercato, ma vuole anche strappare una corsia preferenziale per il talento in attacco. Ecco le ultime

Il futuro di Andrea Conti resta in bilico e potrebbe proseguire in Serie A. Il terzino ex Atalanta non è mai riuscito davvero a imporsi con la maglia del Milan e potrebbe tentare una nuova avventura nel massimo campionato italiano. Il laterale sembra essere finito nel mirino della Fiorentina, con la Viola vicina a completare l’addio di Pol Lirola con destinazione Marsiglia.

Calciomercato Milan, Conti verso l’addio: corsia per Vlahovic

La Fiorentina sembra essere il club in pole position per assicurarsi le prestazioni di Conti. La valutazione del terzino è di 10 milioni di euro circa, la trattativa con i rossoneri potrebbe decollare nei prossimi giorni. Il contratto dell’ex Atalanta scadrà nel giugno 2022. Occhio, però, anche al futuro di Dusan Vlahovic. Il Milan potrebbe cercare di strappare un’opzione per il bomber in vista della prossima estate. La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Vedremo se i rossoneri riusciranno nell’intento nelle prossime settimane di mercato.