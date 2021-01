Calciomercato, la Juventus piomba su Zidane | Lo porta Ronaldo

La Juventus continua a valutare diversi profili per la panchina. Secondo quanto riportano dalla Spagna, un nome potrebbe tornare prepotentemente in auge: Cristiano Ronaldo fattore decisivo

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è ancora in fase di sperimentazione. Il tecnico ha avuto un po’ di alti e bassi in questi primi mesi sulla panchina del club torinese e, nonostante la recente vittoria contro il Milan, dovrà ancora macinare vittorie per tornare in vetta alla classifica. Per questi motivi, il club continua a valutare diversi profili di primo livello come guida tecnica. Di seguito gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo fattore decisivo per l’arrivo di Zidane

Secondo quanto riporta ‘don Balon’, potrebbe tornare prepotentemente in auge il nome di Zinedine Zidane. Il tecnico vedrà scadere il suo contratto con il Real Madrid fino al 2022, ma potrebbe cambiare club già a partire da quest’estate e approdare alla Juventus. L’accordo con i Blancos è, infatti, di restare almeno fino al termine della stagione in corso, poi si vedrà. Cristiano Ronaldo potrebbe essere una pedina essenziale per la chiusura dell’affare. Il rapporto tra l’allenatore e il fenomeno portoghese è ottimo e questo faciliterebbe il ritorno a Torino del tecnico francese.