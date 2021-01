Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid anche in questa sessione di gennaio, la Juventus ci spera ma la concorrenza è agguerrita

Prosegue la telenovela tra il Real Madrid e Sergio Ramos. Il condottiero dei blancos con tutta probabilità non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a giugno, ed è sempre più vicino a lasciare quella che è stata la sua casa per 16 anni. La sua situazione contrattuale è in bilico e a meno di clamorose sorprese il difensore andaluso tra 6 mesi sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Sarri torna in Serie A | Doppio scenario

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, post Handanovic | Corsa a quattro per l’erede!

Questo ovviamente ha acceso le fantasie e l’interesse di mezza Europa e Sergio Ramos potrebbe addirittura lasciare il Real Madrid in questa sessione di gennaio. Il club in pole position, come riportato da DonDiario, è il Liverpool che ha disperato bisogno di un difensore centrale dopo il grave infortunio di Virgil Van Dijk e l’assenza altrettanto pesante di Joe Gomez. I Reds potrebbero presentare già in questa sessione di calciomercato un’offerta soddisfacente per i blancos che si trovano spalle al muro in vista del contratto in scadenza di Ramos e sarebbero costretti ad accettare la proposta degli inglesi.

Calciomercato Juventus, sogno Sergio Ramos | Ostacolo ingaggio

Su Sergio Ramos non c’è però solo l’interesse della squadra di Klopp. Anche il Psg potrebbe farsi sotto ma, a differenza del Liverpool, non ha fretta di chiudere l’operazione e preferirebbe aspettare giugno per averlo a costo zero. Tra le pretendenti c’è anche la Juventus. Nonostante i 34 anni, Sergio Ramos è un profilo che attrae i bianconeri che vorrebbero sfruttare la possibilità di averlo a costo zero a giugno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sì alla cessione | Ritorno clamoroso!

L’ingaggio di Ramos, però, è piuttosto elevato, circa 15 milioni l’anno. Cifra fuori portata per la Juve che in questo momento non può competere a livello economico con Liverpool e Psg. Sergio Ramos a Torino ritroverebbe l’ex compagno di trofei Cristiano Ronaldo e questo potrebbe motivarlo a scegliere i bianconeri e la Serie A. In un momento così difficile per il calcio italiano, però, è piuttosto utopico che la ‘Vecchia Signora’ possa riuscire a battere la concorrenza. La direzione più reale e concreta per Sergio Ramos è quella che porta in Premier League alla corte dei campioni d’Inghilterra, forse addirittura a gennaio.