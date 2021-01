Calciomercato, la Juventus piomba su Raspadori | Le cifre dell'affare

La Juventus potrebbe andare all’assalto di un interessante talento di Serie A sul calciomercato. Di seguito le possibili condizioni della trattativa e tutti i dettagli

La Juventus è sempre molto attenta ai migliori giovani in circolazione, soprattutto nel panorama italiano. I bianconeri affronteranno questa sera il Sassuolo, ma dal campo al mercato il passo a breve. Uno dei talenti in rampa di lancio nel club neroverde potrebbe presto finire nel mirino della società torinese sul calciomercato. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti e il possibile scenario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sì alla cessione | Ritorno clamoroso!

Calciomercato Juventus, Raspadori nel mirino dei bianconeri: ecco i dettagli

Il nome finito nel mirino dei bianconeri è Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante classe 2000 ha disputato 12 partite in questa stagione di cui 5 da titolare in una squadra in rampa di lancio come il Sassuolo. Il talento piace a Fabio Paratici e alla dirigenza bianconera che è pronta a lanciare l’affondo nei prossimi mesi. I neroverdi non hanno, però, intenzione di lasciar partire il talento a cuor leggero e chiedono 10-15 milioni di euro. Il contratto del calciatore è in scadenza nel giugno del 2024. Vedremo se la trattativa decollerà nelle prossime settimane.