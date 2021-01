La Juventus continua a sognare l’arrivo di un top player, ma oltre al Real Madrid ora si inserisce una nuova big europea

Serie A pronta a tornare in campo oggi, dopo gli anticipi di ieri in cui il Milan è tornato a vincere battendo il Torino per 2-0. La Juventus per tenere il passo dei rossoneri cercherà la vittoria contro il Sassuolo questa sera, mentre la dirigenza lavora duramente in chiave calciomercato. Il sogno continua ad essere il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, ma ora c’è una nuova pretendente.

Calciomercato Juventus, il PSG fa sul serio: 75 milioni per Pogba

Il sogno per la prossima estate della Juventus continua ad essere il ritorno di Paul Pogba a Torino, ma la situazione ogni giorno sembrerebbe essere più complicata. Infatti sul calciatore del Manchester United c’è sempre il forte interesse del Real Madrid, oltre all’ostacolo portato dalle alte richieste dei ‘Red Devils’, che valutano il calciatore circa 100 milioni.

Secondo quanto riportato dal sito ‘Daily Star’, ad inserirsi tra le interessate ed a salire in pole position sarebbe il PSG. Infatti Mauricio Pochettino sembrerebbe aver fatto il nome di Pogba come rinforzo a centrocampo ed il Manchester United a giugno potrebbe accontentarsi di 75 milioni di euro, visto che il francese entrerà nell’ultimo anno di contratto. Dunque è sempre più complicata la strada per riportare Pogba in bianconero, ma ancora nulla è perduto.