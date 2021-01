La Juventus guarda già alla prossima stagione. Obiettivo è ringiovanire la rosa abbassando il monte ingaggi. Mirino puntato sia in Italia che all’estero

In questa sessione di calciomercato la Juventus proverà a regalare a Pirlo una alternativa a Morata. La dirigenza bianconera ha un budget talmente scarno che al momento si stanno prendendo in esame solo low profile: abbandonata la pista Quagliarella, il quale chiedeva un contratto di un anno e mezzo, occhio a uno tra Pavoletti del Cagliari, Pellé (libero a zero) e l’ex Llorente ai margini del Napoli ma che non gioca addirittura da un anno. Per restare aggiornato con le ultime news di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, De Paul più Emerson Palmieri: doppio affare e beffa all’Inter

Il club targato Exor pianifica poi, anzi soprattutto il futuro: l’obiettivo sarà ringiovanire la rosa abbassando il monte ingaggi. In uscita cercherà di piazzare giocatori come Bernardeschi e Ramsey, ma anche Douglas Costa che di sicuro il Bayern non riscatterà, mentre in entrata si valutano come detto calciatori sì affermati ma con una età inferiore ai trent’anni. In Serie A l’obiettivo numero dovrebbe essere Rodrigo De Paul, prendibile a meno dei 40 milioni paventati dall’Udinese: coi friulani i rapporti sono ottimi, per cui l’operazione potrebbe chiudersi pure intorno ai 30 cash più un giovane.

All’estero, invece, indiscrezioni risegnalano il nome di Emerson Palmieri non certo al centro del progetto del Chelsea, per il quale Paratici e soci potrebbero fare un tentativo, magari in extremis, già in questa finestra. L’idea è di non spendere più di 15 milioni per il terzino italo-brasiliano, che come De Paul interessa molto all’Inter di Antonio Conte.

