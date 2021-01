L’Inter è a caccia dell’erede di Handanovic: quattro nomi sul taccuino di Marotta, rispunta anche Kepa del Chelsea

Il focus in casa Inter resta il calciomercato, con gennaio prima e giugno poi come mesi caldi per la caccia ad un nuovo portiere. L’idea è quella di rimpiazzare Handanovic, deludente in questa stagione e destinato a lasciare i nerazzurri. In tal senso, sono quattro le piste calde in cima alle preferenze di Marotta: ecco tutti i nomi.

Calciomercato Inter, addio Handanovic: tripla pista in Serie A

Le ultime prestazioni, condite da aspre critiche nei confronti dell’estremo difensore sloveno, stanno spingendo l’Inter a pensare al post Handanovic. Al posto dell’ex Udinese, resta nel mirino lo spagnolo Kepa. Ormai ai ferri corti con il Chelsea, l’ex Bilbao è stato accostato già in estate all’Inter, con il Chelsea che non vorrebbe registrare una minusvalenza dopo gli 80 milioni spesi tre estati fa. Nonostante la lunga scadenza (2025) con i ‘Blues’, il 26enne di Ondarroa può tornare di moda per la porta di Conte.

Le alternative sono tutte in Serie A, con il nome di Alessio Cragno che continua a piacere, e convincere, i dirigenti nerazzurri. Il portiere del Cagliari può partire a giugno per 20 milioni. Valutazione leggermente superiore quella del Napoli che per Meret chiederebbe almeno 25 milioni con Gattuso che gli preferisce Ospina: è fermo, attualmente, a 9 apparizioni stagionali. Sempre in Italia, infine, un altro vecchio obiettivo da tempo sul taccuino di Marotta e Conte.

Si tratta di Juan Musso, argentino in forza all’Udinese, valutato almeno 30 milioni e che sta stupendo diverse società pronte a scommettere su di lui a fine anno. Ci aveva pensato anche il Milan ma il 26enne resta un nome caldo per la porta interista.