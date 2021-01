Può prendere forma, la prossima estate, il clamoroso ritorno dell’ex Juventus: il club apre alla cessione

Il match di questa sera contro il Sassuolo per restare in scia del Milan capolista. La Juventus guarda al campo ma anche al calciomercato, con l’idea di un clamoroso ritorno per l’attacco di Andrea Pirlo. Si tratta di Moise Kean, in prestito al Psg dall’Everton: l’esplosione del classe 2000 vede i bianconeri spettatori interessati.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Un altro top club in pole

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio colpo tra Serie A e Premier | Inter ko

Calciomercato Juventus, ritorno Kean: si può

Un’idea che può pian piano prendere forma in vista della prossima estate. Moise Kean, in prestito secco al Psg, ha conquistato tutti riattirando su di sè l’interesse della ‘Vecchia Signora’. Se fino a qualche settimana fa l’Everton sembrava poco incline a cedere a titolo definitivo il giovane attaccante, adesso sarebbe arrivata un’apertura da Ancelotti. Il Psg proverà a trovare un accordo con il club inglese ma la Juventus, che già ci aveva pensato in estate, è lì, decisa a riportare a tutti i costi il gioiellino a Torino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ancelotti ha ammesso che i ‘Toffees’ si sarebbero seduti a trattare con il Psg per il futuro del bomber italiano. Arrivato all’Everton nell’estate 2019 per 27,5 milioni dalla Juventus, il valore del 20enne è attualmente di almeno 30 milioni di euro. Le convincenti prestazioni, 9 reti in 13 apparizioni stagionali con il Psg, mettendo in ombra anche Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rivoluzione in panchina | Ronaldo decisivo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, due per uno a gennaio | C’è l’offerta!

Un testa a testa tra Psg e Juventus per puntare su Kean nella prossima stagione: la dirigenza bianconera proverà a sfruttare gli ottimi rapporti con l’Everton per superare il club di Al-Khelaifi e riportare in Serie A la punta.