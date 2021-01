Il calciomercato del Milan, a gennaio, può vedere tre colpi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli: ecco tutti i nomi

Archiviato il successo sul Torino, il Milan di Pioli si guarda intorno a caccia dei colpi ideali per il calciomercato invernale. In tal senso, arriva la conferma su un triplo colpo da parte dei dirigenti di via Aldo Rossi per le prossime settimane: ecco i nomi.

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Tre colpi a gennaio”

Il giornalista Carlo Pellegatti, noto tifoso rossonero, ha dichiarato ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ quella che con ogni probabilità sarà la strategia del Milan per l’attuale sessione di mercato. “Il Milan andrà sul mercato per tre giocatori: un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Anche solo per una questione numerica”. Parole che trovano conferme nei nomi più vicino a vestirsi di rossonero nelle prossime settimane. Dal francese Simakan dello Strasburgo, ormai ad un passo dalla firma con il ‘Diavolo’ e pronto ad affiancarsi a Romagnoli e Kjaer al centro della difesa.

A centrocampo nelle ultime ore vi è stata l’accelerata per Meite del Torino, in prima fila per approdare subito a Milanello. In attacco sono tre i nomi maggiormente monitorati dai dirigenti di via Aldo Rossi. Lo svincolato Mandzukic, ghiotta occasione di esperienza e che conosce bene il calcio italiano. Non sarà semplice invece convincere Aulas a cedere Depay a gennaio, per il quale vi è una folta concorrenza in Italia e all’estero.

Infine la pista Gaich, con il bomber del CSKA Mosca già cercato in passato e ritornato sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Situazione in divenire, il Milan vuole continuare a lottare per il vertice: tre pedine per provare ad alimentare il sogno scudetto.