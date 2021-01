Milan, per la difesa può tornare di moda il nome di N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, accostato ai rossoneri già in passato

Il primo obiettivo resta Mohamed Simakan. Il Milan è a caccia di un difensore centrale e il classe 2000 dello Strasburgo è il primo nome del taccuino di Maldini e Moncada. La dirigenza rossonera punta con forza al ragazzo di origini guineane, che già nelle ultime ore del mercato estivo era stato vicino a vestire il rossonero. Ad ostacolare però i piani meneghini c’è il Lipsia, che punta con forza sul ragazzo per farne l’erede di Upamecano. Un testa a testa non semplice, che potrebbe non giocare a favore dei rossoneri.

Calciomercato Milan, occhio a N’Dicka se sfuma Simakan

Ecco perché il Milan potrebbe guardarsi nel frattempo intorno e sondare il terreno per delle alternative. E oltre ad Ozan Kabak dello Schalke 04, chissà che in casa rossonera non si guardi qualche chilometro più a sud di Gelsenkirchen e più precisamente a Francoforte. Perché nell’Eintracht gioca Evan N’Dicka, che il Milan ha già seguito in passato e certamente non ha depennato dal proprio taccuino.

Francese di origini del Camerun, centrale mancino classe 1999 in grado di giocare anche come terzino sinistro, N’Dicka è un profilo che piace parecchio e che ben si sposa con il corso rossonero. Il ragazzo è stato seguito anche dall’Inter oltre che dal Milan, ma nessuna delle due compagini ha affondato il colpo. Chissà che però il Milan, soprattutto nel caso in cui la pista Simakan dovesse sfumare, non possa provarci a gennaio. A giocare a favore di Maldini e della dirigenza ci sono anche gli ottimi rapporti con la società tedesca. Milan e Eintracht hanno infatti chiuso favorevolmente la scorsa sessione di mercato l’affare che ha portato definitivamente Rebic a Milano ed Andre Silva in Germania.

Per arrivare a N’Dicka serviranno però almeno 20milioni di euro, poco più di quanto offerto per Simakan. Chissà però che con eventuali cessioni come quelle di Musacchio e Duarte, che non rientrano nei piani rossoneri, non si riesca a ricavare quei milioni in più da investire sul mercato.