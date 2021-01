Il Milan non molla il ‘Gallo’ Belotti per la successione di Ibrahimovic. Ipotesi maxi affare con il Torino: tutte le cifre e i dettagli

Il Milan attende il Torino dell’ex Giampaolo. Questa sera, alle ore 20.45, la squadra rossonera ospiterà i granata con l’obiettivo di confermare il primo posto in classifica e dimenticare la prima sconfitta in campionato arrivata nell’ultimo turno contro la Juventus. Ma non solo. La sfida a Belotti e compagni sarà anche l’occasione per la società rossonera di osservare da vicino proprio il capitano del Toro. L’attaccante della Nazionale, infatti, è sempre nel mirino per il post Ibrahimovic: ecco la possibile offerta del Milan per Belotti nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tutte le cifre e i dettagli del maxi affare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, soldi più due contropartite | La possibile offerta per Belotti

Il 27enne è in scadenza di contratto nel 2022, ma comunque valutato almeno 50 milioni di euro dal presidente Cairo. Servirà dunque un’offerta importantissima per convincere il club granata a privarsi del proprio capitano. In questo senso, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, Maldini e Massara potrebbero arrivare ad offrire due contropartite tecniche come Conti e Krunic, che sono valutati rispettivamente 10 e 5 milioni di euro, più un importante conguaglio di 30-35 milioni.

Un maxi affare per una cifra complessiva di 45-50 milioni di euro, che farebbe sicuramente vacillare il Torino. In caso di mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, Belotti rappresenta la prima scelta della dirigenza rossonera. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Milano-Torino. Staremo a vedere.